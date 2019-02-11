垃圾危機又來了！春節連假台東垃圾多兩成

2019-02-11 12:54

［記者王秀亭／台東報導］今年春節9天連假為台東帶來大批旅遊人潮，光是台東市就產生653噸垃圾，較平日增加2成，已逼近飽和的台東市建農掩埋場堆出多座垃圾山，台東縣環保局長謝清泉表示，目前外縣市同意每周代燒200噸，台東仍需建立一套自主垃圾處理機制，縣府預計3、4月間做出決定。

台東市是縣內人口最為密集的鄉鎮市，台東市公所清潔隊在春節連假停收4天家戶垃圾，9日（大年初五）開始清運，光是家戶垃圾一天內就收了200噸，昨天停收一天，預計今天恢復清運後，又會有大量垃圾湧進台東市建農掩埋場，掩埋場內活化空間快被垃圾填平，周邊則是多座垃圾山圍繞。

謝清泉表示，台東縣垃圾長期仰賴外縣市代燒，但全國24座焚化廠，有將近3分之2陸續進入延役工程而停爐，這幾年全國垃圾處理量會持續下降，去年外縣市斷斷續續代燒，無法代燒日居多，今年代燒量已由去年一周50噸，提高到200噸，仍無法疏緩縣內垃圾困境。

謝清泉指出，台東垃圾問題迫在眉睫，建立一套在地自主處理的垃圾機制才是長久之計，重啟焚化爐、建置MBT（機械生物處理垃圾系統）兩方案皆已完成可行性評估及公聽會，何種方案對台東最有利須審慎並盡速抉擇，並向縣民及議會報告。

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