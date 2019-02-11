台中港水泥熟料等逸散污染成焦點 台中港務公司：6月底改善

2019-02-11 12:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中港裝卸碼頭逸散污染惹爭議，台中市環保局盯住台中港，除已開罰業者70萬元，強調將依法連續處罰，決不手軟，並要求台中港務公司改善相關設施；台中港務分公司港務長陳武藏表示，台中港自5年前即率先推動「不揚塵、不落地、密閉式」裝卸政策，並要求業者配合改善，目前已完成煤碳、砂石及銅土，其他可能逸散污染的業者，也限定6月底前改善。

環保局表示，去年已將台中港區內碼頭裝卸區域列為空氣污染專案稽查熱點，並針對水泥裝卸作業派員稽查，曾查獲多家業者因無有效空氣污染防制設備，致產生明顯粒狀物逸散污染，環保局已依法告發，並裁罰70萬元。

為維護台中市環境空氣品質，環保局今年持續加強港區內裝卸作業的污染查緝，1月份已查獲水泥裝卸作業因使用抓斗裝卸水泥熟料，造成逸散污染，依違反空氣污染防制法，將處以10萬元以上、500萬元以下罰鍰，並函文管理單位（台灣港務股份有限公司台中港務分公司及交通部航港局中部航務中心）加強輔導改善。

環保局副局長陳宏益今天接受採訪時並表示，台中港務分公司在裝御還是用傳統式的，環保局要求應用密閉式、環保式、無污染的方式，針對這幾天東北季風增強，環保局已派員盯住每艘進港的船隻，確保沒有污染。

陳宏益表示，逸散污染雖侷限在小區域範圍，但稽查人員守在碼頭稽查決不手軟，揚言將連續處罰，甚至讓船隻不敢靠港，直到改善為止，強調稽查只是手段，重點是台中港散裝碼頭裝卸作業已跟時代潮流、環保港灣不符，要求港務公司應投資整建碼頭設施，儘速規劃改善。

對此，台中港務分公司港務長陳武藏表示，台中港自5年前即率先全國各港口推動「不揚塵、不落地、密閉式」裝卸政策，並要求業者配合改善，目前已完成煤碳、砂石及銅土類別，並將有逸散疑慮的裝卸作業主要集中在台中港44及29碼頭，目前水泥熟料等裝御業者，已各在44及29號碼頭斥資建置密閉式的裝卸設施，已在測試中，另有兩座設施也即將建置，求業者於6月底前建置完成並全部改善。

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