雲林學生營養午餐 每餐加碼補助7.1元

2019-02-11 12:47

〔記者詹士弘／雲林報導〕國中小學今天開學，雲林縣長張麗善送上新年大禮，營養午餐費每餐補助7.1元，將從開學後第3週開始辦理；新科教育處長邱孝文表示，將專款專用，用在主食與點心上，也會請營養師提供相關的食譜與設計，供學校參考，讓學生吃出營養，吃的更高興。

雲林縣長張麗善過年前在全縣校長會議中承諾，全面補貼營養午餐，調整到全國平均值，讓雲林的孩子與其他縣市孩童享有同樣的教育資源，競爭力不能輸在起跑點。

邱孝文表示，目前全國營養午餐食材費約30.9元，縣府將補貼7.1元，相關補助仍需進行採購招標準備及作業時間，所以會延到開學後第3週實施，經費會撥到各校去，把增加的部分落實到學生的午餐，達到營養升級，健康加成的效果。

邱孝文說，為了要讓學生感受到加值效果，補助經費將用在主食及點心上，由各校依據狀況處理，教育處也會請營養師提供相關食譜與設計供學校參考，讓學生吃出營養，也因這樣的加菜，讓學生食慾大開。

鎮西國小校長張景哲對營養午餐費加碼補助表達歡迎，強調至少每餐也可增加一顆滷蛋，菜色也可多變化，對孩子一定會更好。

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