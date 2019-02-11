超好康！捐血做公益 獲贈媽祖紀念金幣

2019-02-11 12:44

［記者鄭名翔／苗栗報導］春節連假結束，桃竹苗地區各醫院恢復看診，為因應即將來臨的龐大血液需求量，新竹捐血中心今首度與苗栗縣竹南后厝龍鳳宮合作，凡捐血250c.c民眾即可獲得1枚限量龍鳳宮紀念金幣，苗栗縣彰化同鄉會也共襄盛舉，捐血達500c.c.者可再獲1袋白米，吸引許多熱血鄉親捲袖腕做愛心。

新竹捐血中心表示，1月鬧血荒經廣泛宣傳報導，獲得民眾踴躍回響，目前血液庫存量A型、B型尚有8.2天，O型有9.7天，AB型則有7.1天，雖皆在安全庫存量7天以上，但開工後病人陸續回診，桃竹苗地區醫院1天就需耗900袋血液，加上捐血熱潮一過，惟恐未來又得面臨血荒問題。

為鼓勵民眾持續捐血，新竹捐血中心首度與香火鼎盛的后厝龍鳳宮合作，今早於龍鳳宮前停車場募集熱血，凡捐血250c.c即可獲得媽祖紀念金幣1枚，限量100枚；此外，苗栗縣彰化同鄉會也贊助白米，捐血滿500c.c.者加贈1袋白米，一早就吸引許多鄉親前來捐血。

捐血民眾表示，平常就有捐血習慣，而今天特地來做公益，同時又能拿到媽祖紀念金幣，笑稱感覺既榮幸又有福氣。新竹捐血中心呼籲，血液皆有保存期限，期盼大眾能定期持續捐血，讓血庫常保充足，以備不時之需。

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