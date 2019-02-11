以書表情意 圖書館布置書牆贈贈有情人 溫貞菱響應

2019-02-11 12:32

〔記者陳心瑜／新北報導〕2月14日是西洋情人節，也是國際送書日，新北市立圖書館蘆洲集賢分館即日起舉辦情人節系列活動，用2千本書籍打造「『書』送情意」情人書牆漂書區，讓情人們免費挑選，作為情人節贈禮；演員温貞菱也捐出深夜食堂漫畫全集、王者之聲、質數的孤獨、不能說的名字等31本書響應，書本內頁更留下過去青澀的筆跡。

新北市立圖書館集賢分館打造「『書』送情意」情人書牆，針對各種不同類型的情侶，以理科型、文青型、吃貨型分類擺放書籍，情人們可以帶著書本到此「放漂」，免費帶回情人書牆適合的書籍，作為情人節禮物送給另一半。

系列活動還包括借書卡傳情活動，邀讀者借書給重要的人，圖書館會幫忙將書籍跟卡片轉交給對方，希望有情人透過閱讀為互動增溫，另外還有愛情電影院、愛情文學書展、以及文學座談會等活動。

演員温貞菱也響應活動捐出31本書，她說，16歲起廣泛閱讀各類書籍，在書中找到一片彩虹，透過送書行動，希望號召讀者一起捐書，期盼分享閱讀的種子能帶來綻放。

情人節系列活動時間為即日起至二月底止，包括「日式純愛」電影院，館內2月12、16、19、23日將播放愛在初相遇、情書、向陽處的她、以及「明天，我要和昨天的妳約會」等浪漫電影；2月16日日文學座談會，作家林達陽將分享「我是怎樣的人、愛是怎樣的事」。參加活動有機會獲得拍立得照片與禮券，詳細訊息請至新北市立圖書館網站查詢或洽（02）82821951。

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