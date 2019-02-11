台灣燈會路樹根舖水泥挨轟 春節期間急拆

2019-02-11 12:28

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣燈會的主燈區在大鵬灣，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）近期為設置交通接駁工程，包商鋪上水泥卻便宜行事連路樹樹根都鋪上，引發護樹團體批評，鵬管處緊急在春節期間請包商清除，回復樹根土壤區域。

該路段在主燈區的大鵬灣國際休閒特區2號出口處以北約百公尺長，由於該路口是這次燈會最重要的轉運站「西轉」站，因此在該路段設置「無障礙計程車」及「計程車」上下車處，除擔憂因為大量人潮，恐因人潮推擠，讓原草皮受踐踏、或甚至因矮護欄引發安全疑慮，甚至蹈踏樹根造成更大傷害，鵬管處將此處鋪上水泥保護。

不過工程卻因包商便宜行事，將剩餘的水泥敷上樹根處，引發部分提前來看燈的護樹人士不滿，po照片上網，也引發撻伐。

立委莊瑞雄則是過年前2月2日到大鵬灣夜間健行時就已發現不對勁，當時就要求鵬管處解決，鵬管處查證屬實，也覺得不妥，馬上通知包商處理，不過因為包商已經開始放年假，大年初五開始動工拆除。

鵬管處長許主龍強調，立委及網友反應的地點是燈會期間「西轉運站」接駁車搭車處，當地是前往主燈區最主要的轉運接駁站，配合交管措因應2019臺灣燈會在屏東交通疏運計畫，為了提供遊客安全且便捷的上下車環境，將原草皮及矮護欄移除，表面並以混凝土整平約5公分，下方仍是客土，方便燈會人潮上下車，由於當地還負擔無障礙計程車上下客，一定要維持平整，才採如此方式平鋪。

許主龍也無奈指出，不過樹根處被鋪水泥原未在規劃當中，疑因廠商未做好防護阻隔措施，以致於混凝土挹注至樹幹，在接獲反應後，已立刻請包商打除樹根週圍的水泥，給予植栽妥適處理。

鵬管處官員說，當地不只接駁，還會有大量的步行人潮，若是留下原本草皮及矮護欄，除恐造成更大傷害或爛泥飛濺甚至行人安全危險，加上還有無障礙的通行，務必保持平整，原本的計劃就有保留下樹根處的土壤透氣，工法在施工前也請學者評估過關，現在在兼顧接駁人潮的計畫回復原狀，也請民眾行經時務必小心，並強調這批樹並沒有所謂枯萎的情形。

許主龍則感謝立委莊瑞雄及網友的提醒，也邀請民眾燈會期間再來大鵬灣走走賞燈，也承諾燈會結束後就會回復原本的草皮及矮護欄。

鵬管處指出，管理處進行相關施工作業，皆以友善環境與植栽保護為第一優先考量，才有區內六大人工濕地公園並大量復育紅樹科植物，但對於這起案件，日後將對各項施工將更嚴加審視確保施工品質。

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