長灘島799元起！ 台灣虎航明開賣、4/2開航

2019-02-11 12:02

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣虎航今天宣布，繼去年進軍菲律賓，開航首條宿霧航線後，預計今年4月2日再開航長灘島，讓國人有更多海島渡假的選擇。台虎指出，開航初期每週營運3班，並將於明天12日上午10點起至13日止開賣，促銷價格為單程未稅799元起。

長灘島卡利波國際機場位於菲律賓阿克蘭省，長灘島曾數度獲封最美麗的沙灘，亦被譽為全球最美麗的島嶼之一，經歷了為期半年的封島觀光整頓後，已於去年底再次重新對外開放。

台虎指出，桃園─長灘島航線開航初期，每週營運3班，去程航班編號IT541，每週二、四、六凌晨00:15自桃園機場起飛；回程航班編號IT542，每週二、四、六凌晨03:55自卡利波國際機場起飛。

為慶祝開賣，台虎將於2019年2月12日上午10:00起至2019年2月13日晚間23:59推出單程未稅799元起的價格，搭乘日期為2019年4月2日起至2019年10月26日止。

台虎表示，待長灘島開航後，將成為台灣虎航於菲律賓的第二條航線，同時也是進軍東南亞地區的第3個航點。屆時台灣虎航將有21個航點、28條國際航線。

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