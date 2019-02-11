噴槍奪命近1個月 女童母批父是魔鬼

2019-02-11 12:05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕高雄一名3歲女童在加油站遭噴槍奪命，女童母親今天在兒童權益促進協會理事長王薇君陪同下召開記者會，含淚痛批女童父親事發過後不聞不問，也不透露事發經過，更不敢看女兒遺體，只在旁邊乾哭，直指女童父親真的是魔鬼。

高雄女童遭噴槍奪命，女童母親一開始在鄉民一片罵聲下力挺女童父親，但事後又在臉書痛批父親不聞不問，令人心寒。女童母親今天召開記者會表示，自己當天PO文譴責父親並不是矛盾，而是因為已經看過畫面，一開始父親強調女兒到院前還有心跳，但醫生卻說到院前早就沒有生命跡象，而父親的說詞也不斷推託，說不清楚事情是怎麼發生的。

女童母親控訴，女童宣告死亡的幾個小時，父親完全失聯，不在警察局，也不在醫院，事後連絡上只問了一句「有沒有記者在那邊」，到了之後也不肯靠近遺體冰櫃，只在一旁乾哭。女童母親表示，完全看不到父親有任何愧疚感，朋友還跟她說，女童父親完全沒有難過，也沒有愧疚感，是一個完全不愛小孩的人，自己真的很驚訝，難道父親在我面前都是作戲嗎？

女童母親說，當初事發後女童父親要自己一定要相信他，說絕對不會害死自己的女兒，甚至還發毒誓，結果現在態度大改，覺得女童父親根本毫無悔意。

女童母親在記者會現場數度哽咽、哭泣，她說，她曾和女童父親說自己要跟著女童走，但父親只是靜靜地聽，「我真的覺得他是魔鬼！」

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