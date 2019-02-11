元宵節就是要提燈！鹿港2500隻Q版小豬提燈大放送

2019-02-11 11:49

〔記者湯世名／彰化報導〕元宵節就是要提燈！彰化縣鹿港鎮Q版小豬提燈今天首度亮相，鎮公所取名為「晃晃豬」，不僅脖子打著紅色領結，身上還多了一對彩色翅膀，相當可愛逗趣，今年準備了多達2500個小豬提燈要送給民眾，歡迎大家索取，送完為止。

鹿港鎮公所今天在年後第一個上班日舉行熱鬧的新春團拜活動，鎮長許志宏提著元宵節要贈送給鄉親的晃晃豬小提燈，與鎮公所同仁、鎮民代表會、里長們互道恭喜拜年，接著發送福袋，讓大家接喜氣，添好運。

許志宏表示，今年豬年小提燈取名為「晃晃豬」，造型可愛討喜，要分送給鄉親，第一波在2月15日晚間6時30分於鹿港鎮公所前廣場發送2000個。第二波是2月19日元宵節當天，配合護安宮舉辦的南方福德正神納財賜福遶境祈福慶元宵活動，將於下午5時在護安宮發送500個晃晃豬小提燈；另外，晚間6時30分在頂番婆的玉鳳宮、頂草路1段4號上雅蝦仁羹店前〈全家便利店對面〉兩個據點，要發送3000個裝有小禮物的提袋給參加頂番鬧元宵的小朋友們，希望大家拿著提袋到各家商店索取糖果禮物，滿載而歸。

許志宏說，元宵節有護安宮與福德宮的南方土地公繞境賜福活動，包括陣頭踩街、土地公賜福、千人提燈慶元宵等節目；鎮外則有頂番里的走春鬧元宵，號稱台灣版的萬聖節，小朋友提燈籠到店家講吉祥話，就有驚喜禮物大方送！，這項延續近50年的傳統，每年都吸引民眾熱烈參與，店家則是希望藉著節慶為店裡增添人氣，禮物送得大方，也送得開心。

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