這棵洋紅風鈴木紫爆如花球 老師開學帶隊賞花

2019-02-11 11:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕就是美！今天開學日，彰化市南郭國小紅磚人行道上洋紅風鈴木盛開，3棵中有1棵開得特別茂盛，茂到整棵樹染上一大片粉紫色的色彩，花開得比一團團的繡球花還更豔麗，美麗花朵喜迎學童回到校園學習，更吸引不少民眾賞花拍照，成了黃金商圈免費賞花勝地。

俗稱「紫色風鈴木」的洋紅風鈴木，大都在春天2月左右開花，花期不長，花盛開時，卻美到讓人驚豔，粉紫色浪漫氛圍，與櫻花盛開不相上下；南郭國小側門人行道上的洋紅風鈴木紫粉色，這幾天花朵盛開，花開美景如畫，老師善用大自然賜予資源，教室移到戶外，讓學童在爆開的風鈴木下進行綜合或自然課程學習。

6年9班班導師何茂欣今天開學日帶著全班同學到盛開的風鈴木下賞花，勘察地形，為明天野餐課程預做準備，他說，每年此時，3棵風鈴木輪流綻放，其中最靠近側門這棵風鈴木，爆開美到吸引路人停車駐足、拍照留念，更不乏專程而來賞花，學校自然老師也會帶著學童觀察花開盛況，或樹下野餐教學，美麗場景讓學童心情飛揚，提高學習興趣和效率。

學童楊睿寧、陳思穎期待野餐的來臨，她們說，難得透過野餐方式上自然課程，心情既興奮又期待。學童劉承翔、曹云馨說，記得，3、4年級時曾在風鈴木下野餐，不僅花美還花香，更有好多的零食可吃，與坐在教室聽老師講課，情境不相同。

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