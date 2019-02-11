回春得太早？ 高鐵木棉道提前開花了

2019-02-11 11:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受到暖冬的影響，台南知名的秘境景點「高鐵木棉道」提前開花了，綻放率已近3成， 園藝業者認為主要是天候寒冷的時間不夠長，太早回春所致。

台南市歸仁區七甲五街花卉產銷班長黃毅斌指出，由於冬天較為暖和，讓木棉樹從環境氣候所接收到的訊息不正確，打亂了生理週期，提前約1個月開花，甚至接近盛放的階段，但多數還是葉子未完全掉光，仍見綠意。

當地的木棉道就在台南站附近，分布於高鐵一路、高鐵二路，以及歸仁十五路上，因位處邊陲，過去鮮為人知，被稱之秘境，前歸仁區長陳英裕任內全力推廣，逐漸打響名號，他曾進行踏查，共有370株之多。

這其中又以歸仁十五路較具規模，達206株，從交通大學台南校區前，延伸到高鐵橋下，全長約700米，周邊現正興建綠能科學城。

當地以往多在3月中旬進入盛放期，橘紅色的花海，景致迷人，被市政府觀光旅遊局列為轄內的經典木棉道之一。

黃毅斌說，若是落葉的時間持續不同，今年恐將分批綻放，見到一次性盛開美景的困難度較高，但花期會因此而延長。

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