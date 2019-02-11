疲勞航班有得談！ 機師工會答應討論折衷方案

2019-02-11 11:13

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師勞資今天下午將二度協商，交通部依舊定調為勞資座談會。交通部政次王國材今天上午表示，工會願意討論折衷方案，如果今天可以初步達成共識，希望工會儘快結束罷工。

由於首度協商中，華航堅持飛航時間8小時航班才改3人派遣，與工會僵持；交通部提出折衷方案，平均7.5小時航班改3人派遣，包括8小時以上航班一律改3人派遣、6至8小時航班一條一條談，由王國材主持協商。

工會理事長李信燕上午表示，機師檢定證已收取超過600份，今天二度協商，工會釋出善意，除了飛航時間7小時航班改3人派遣訴求，也願意討論交通部所提的7.5小時折衷方案，但必須要有配套，端看華航對案。

王國材表示，交通部希望7小時、8小時有彈性，目前工會初步同意來談，交通部所提折衷方案為8小時以下依個案討論。華航、長榮均符合AOR規定；若降至7小時，可能影響飛安的航線，交通部願意接受3人派遣。

王國材也說明，與工會初步討論，逐條太辛苦，可能建立疲勞航班的指標，並歸納為通案，例如特殊機場、紅眼班次、特殊航路等特性，與交通部想法一致。

不過，王國材說，交通部不考慮修法，AOR為依據國際規範，以飛航時間規範派遣，並以飛航執勤時間規範上限，工時不會過長。華航方案雖已優於AOR，但工會認為部分機師仍感覺疲勞，縱然沒有違反規定。

他強調，就交通部立場，合法是最基本的，特殊航線則以例外處理，兼顧飛安。但根據華航估算，占比最高的區域航線有40％為7至8小時航班，影響甚鉅，呼籲勞資協商過程中，同時考量華航公司的經營成本。

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