羅文嘉力挺機師 製表證明國際標準優於華航

2019-02-11 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕華航罷工事件仍未落幕，今天將二度協商，對此民進黨秘書長羅文嘉表態力挺機師，並製表比較華航派遣人力和國際間的差別，強調包括美國、加拿大、日本、韓國，多數確實都優於華航現行規定。

羅文嘉在臉書發文表示，抗爭是手段，結果才是目的，至今協商仍未成，罷工事件損害最大是買了機票、誤了假期的華航乘客。他認為，若華航勞資雙方互不相讓，就像火車對撞，都會付出代價。

羅文嘉認為，工會希望調整派遣人力的訴求與旅客關聯性大，最能打動人心，資方應該提出各國規範與其他國內外航空公司的現狀做比較，才能有效說服社會及面對工會訴求合理因應。

羅文嘉自製表格發現，華航現行做法是飛行時間8小時以上2機師、12小時以上3機師、13.5小時4機師；機師工會則訴求，8小時以上3機師（實際訴求為7小時3機師）、12小時以上4機師；至於長榮則已符合機師工會的訴求。另外，羅還整理美、韓、日、加拿大、歐盟國家的標準，華航現行制度同樣較差。

其他民眾則留言認為，「8小時以上3員與12小時以上4員，這點爭議不大，爭點是在起迄點如何認定，從進出松山機場，還是進出桃園機場開始。」另有人認為，「歐盟也細緻到把時差考量進來，拜託不要把問題想得那麼簡單。」

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