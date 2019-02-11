華航補償方案拍板！交部：實報實銷 散客最多250美金

2019-02-11 11:04

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部今天上午召開第三次應變會議，交通部政次王國材會後表示，主要有兩點確定，第一是今天取消26個航班，運能維持9成；第二是旅客補償方案，華航確定無論團客或散客，均以實報實銷方式處理，但散客最高250美元上限。

王國材表示，今天恢復正常上班日，華航取消26個航班，占總數約10％左右，等於自行處理9成，其他透過自家虎航、華信支援，剩餘簽轉其他航空公司。

他說，華航春節期間運能維持9成，至今天仍能維持，主因航班人力需求減少，平時較春節減少3分之1需求，機師減少、但需求也減少，加上國泰、香港航空等外航，剩餘機位也更多，簽轉能力更強。

王國材也清楚說明華航補償方案，華航會中報告，雖因不可抗力而不用賠償，但過去華航處理類似事件，均透過補償方案處理，目前已確定無論團客或散客，食宿、交通費用實報實銷，散客另規定總金額250美金上限，由於目前所知很少旅客滯留國外超過1天，等於更優於空服員罷工當時的100美金。

他也說，觀光局持續掌握滯留國外團客，目前所知均已簽轉成功，領隊也都有妥善安排。

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