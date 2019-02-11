華航機師罷工 旅客控：讓我見不到我媽最後一面...

2019-02-11 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕華航罷工影響眾多旅客，有民眾在臉書社團「爆料公社」po文指出，他的母親在國外突發重病，住進加護病房，卻因為華航機師罷工，導致他見不到媽媽最後一面，他感嘆：「要是我們能多為彼此想一點、在很多事情上都各退一步，那麼台灣就不會空轉這麼久了！」

潘姓民眾在「爆料公社」文中寫道，「因為這次罷工，我見不到我媽最後一面」，他提到，母親在國外突然住進加護病房，只好改搭別的航空，「我才不管哪家航空公司、也不管什麼錢的問題，在家人的生命面前，什麼都比這重要」，但最終沒能見到母親最後一面。

他感嘆，「身為一個局外人當然不能對兩邊批判什麼，但我覺得今天造成這樣，都是因為兩邊不願意好好溝通各退一步、妥協」。他也認為，因為一些職場政治因素，因為一些人的自私造成全盤皆輸，這根本沒必要，這也是整個台灣的縮影，「我不知道我是不是第一個發生這件事的人，但我希望我是最後一個，我人在國外了，但也不重要了。希望我的媽媽能在天上保佑台灣跟台灣人。」

針對民眾發文，不少人表示同情請他節哀，也有人認為，這不能全怪罪給罷工，「重病突發，如果是心臟病突發，別說國外了，你從高雄到台北，一口氣的時間，可能都見不到面，世事難料，無常瞬間，南無阿彌陀佛...」。

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