黃偉哲2天4度與會 原來是全台開基清水祖師廟壽典

2019-02-11 09:40

〔記者王俊忠／台南報導〕全台開基台南市南區四鯤鯓龍山寺恭祝清水祖師壽誕，舉行一系列祝壽活動，農曆春節期間舉辦信眾過平安橋、鑽神轎下及「踏火」儀式，台南市長黃偉哲2天內4度前往上香祝壽，祈求清水祖師庇佑台南平安，市民順心健康、發財行大運。

四鯤鯓龍山寺主委吳志祥、榮譽主委郭和元指出，四鯤鯓龍山寺清水祖師當年跟著國姓爺鄭成功部隊來到台灣，庇佑台南地方子民已有350年歷史，每年農曆春節，廟方為主祀的清水祖師壽誕，會舉行系列祝壽活動，包括信眾大排長龍的過平安橋、鑽神轎下及晚間「踏火」、演藝歌星表演。

龍山寺委員陳木源表示，四鯤鯓龍山寺的過「平安橋」科儀遵循古法舉行，與現今一般廟宇不同，龍山寺平安橋的橋上兩側會請36官將護持，民眾走過平安橋，身上污穢、不潔的東西能被淨身去除，下橋後男性跨過火爐（女性拿衣物跨火爐），再鑽過清水祖師神轎下，即可消災解厄、庇佑來年平安。

吳志祥與郭和元說，四鯤鯓龍山寺是全國的清水祖師開基信仰中心、神威顯赫，廟方規劃的過平安橋、火爐到鑽神轎下、吃素食麵等完整的消災祈福活動，能讓參與信眾去壞存好、健康如意，連市長黃偉哲都很重視，兩天內就4度到龍山寺參與祝壽相關活動。

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