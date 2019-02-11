2019-02-11 08:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕狗也會子宮脫垂!尿尿的地方有一節腸子竟是子宮!

台灣動物緊急救援小組獲報，前往高雄興達港附近，救援一隻流浪犬，「尿尿的地方掛著一節腸子」，民眾以為是車禍造成肚破腸流， 竟是一隻罹患子宮脫垂的母犬，緊急送醫動手術救回一命。

台灣動物緊急救援小組接獲通報，在高雄興達港附近，出現一隻流浪犬，「尿尿的地方掛著一節腸子」，民眾以為是車禍造成肚破腸流，經救援人員確認後是一隻患有子宮脫垂母犬，所幸及時營救至動物醫院進行手術治療，救回一命。

小組獸醫團隊表示，「犬子宮脫垂」多發生在未絕育又不斷生產的流浪母狗身上，因為發情與生產後，子宮肌群收縮能力下降，荷爾蒙過度分泌，導致子宮脫落至陰道外，如不處置，可能因感染引發敗血症死亡。

小組獸醫團隊也指出，年齡大的母犬在發情或分娩時更容易發生子宮脫垂；幸好該犬到院後緊急施予子宮切除與絕育手術，救回一命，目前復原情況良好。

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