靈蛇傳說又一章！南投天受宮連擲3聖杯 「衣錦龍歸」送給你

2019-02-11 08:30

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉天受宮去年端午節期間，素有「帝爺公蛇」之稱的大頭蛇，在離開該廟前蛻下「龍衣（蛇皮）」，今日廟方已將其製成名為「衣錦龍歸」的鑰匙圈，且限量12個，元宵節以前，信眾前來參拜擲筊時，若能連續擲出3個聖杯便可獲得該鑰匙圈1個，送完為止，也藉此祝福大家新的一年豬（諸）事圓滿、順利。

天受宮以供奉俗稱「帝爺公」的玄天上帝為主，1979年落成啟用以來，每逢端午節期間，總會有靈蛇現身廟堂，且不怕生地在供桌及神像之間來來回回穿梭，這段靈蛇傳奇故事迄今40年不曾間斷，去年更首度留下完整的「龍衣」，廟方經過再三考量，決定將長達100多公分的蛇皮打造成鑰匙圈。

首先將蛇皮清洗乾淨，並裁剪成一小塊、一小塊，再進行防腐、防潮、上色等多道工序後，緊接著，置入玄天上帝神像造型的鑰匙圈吊牌裡頭，總共製作45個，其中，12個開放信眾擲筊求取，條件則是必須連獲3個聖杯，且已獲得者不得重複參加，雖然活動時間從即日起至元宵節當天截止，不過，廟方強調，12個鑰匙圈若提早送完，活動便提早結束。

天受宮宮主陳政雄指出，玄天上帝左腳踩玄龜、右腳踩靈蛇，民間信仰慣以「水火二將」稱之，加上「蛇」別稱「小龍」，其蛻下的蛇皮便稱作「龍衣」，且「蛇」與「留」台語發音相似，又蛇「鱗」象徵財寶，站在宗教觀點，具有招財、吉祥、平安之寓意，將該鑰匙圈取名「衣錦龍歸」，除了希望在神明加持下，庇佑機車騎士、汽車駕駛朋友交通安全以外，也祝福在外打拚的遊子，最終都能如願心想事成、衣錦榮歸。

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