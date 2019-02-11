疲勞航班認知卡關 華航勞資今天下午二度協商

2019-02-11 07:24

交部：若再度破局 不排除重啟調解機制

〔記者陳宜加、李雅雯、魏瑾筠／綜合報導〕華航機師罷工持續，由於雙方對於疲勞航班認知差異大，昨日協商停擺，工會晚間才表示願意回談判桌，今日下午5點將展開二次協商。據了解，若勞資雙方遲遲無法談成，交通部不排除回歸由勞動主管機關解決爭議，重新啟動勞資調解機制，雙方也可能透過仲裁或法律訴訟解決。

前晚協商暫停後，交通部昨召開應變會議，由部長林佳龍主持。交通部持續敦促勞資雙方對話外，也請桃園市政府準備協商或調解程序。桃園市政府勞動局則表示，仍希望勞資爭議能獲解決，不考慮啟動強制仲裁。

機師工會對於工時的訴求多次改變及合理性，可說是談判卡關的癥結。工會去年8月訴求為「飛航時間（flight time）」12小時以上一律4人派遣；去年底勞資第5次協調會，已改為「飛航執勤時間（flight duty period, FDP）」超過8小時改3人派遣、超過12小時改4人派遣；今年重啟罷工，改為「長程航班」8小時以上3人派遣、12小時以上4人派遣。協商時讓步改成「飛航執勤時間」9.5小時（含飛航時間7小時，執勤時間2.5小時）以上派遣3人。工會說，起飛前的報到準備和飛機降落後整理都屬執勤，應納入工時。

華航與交通部則認為與長榮航協商相同，8小時單指「飛航時間」。交通部次長王國材說，長榮航8小時以上派3人、12小時以上依航線談；華航讓步同意8小時以上派3人，12小時以上4人，優於長榮航。工會要求7小時航班主要為區域航線、也是最主要航線，若通案適用，華航機師派遣恐出問題。

交部提折衷方案 盼雙方讓步

王國材表示，航空器飛航作業管理規則規定均以飛航時間計算，國際也未納入執勤時間，更何況班次不同、執勤時間差距甚大，盼工會不要非得指定7小時。

王國材並折衷提議6至8小時航班一條一條談，較危險航線派遣3人，由他主持協商、一個月內談成。交通部現在就是訴諸於情，他一直傳簡訊給工會理事長李信燕，告訴她「我在等你」。

李信燕則堅稱，最初即訴求飛航執勤時間，工會已退讓改成飛航時間7小時，但公司說7小時航班比率占40％，若同意有人力問題，這代表華航有四成航班為疲勞航班。

執勤時間是否納工時 待討論

勞動部官員說明，在雇主指揮監督下要求勞工提供勞務即算工時，機師工會訴求飛航執勤時間都納入工時，仍需看這段時間區間哪些片段符合「在雇主指揮監督下提供勞務」。

華航回應，針對疲勞航班每3個月檢討，現行機師每月平均工時62.6小時，較競爭對手與多數歐、美航空公司寬鬆。華航向工會喊話，指絕未堅持己見，盼後續談判縮短差距。

華航機師飛時比較表

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