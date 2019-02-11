02/11 各報重點新聞一覽

2019-02-11 06:24

自由時報

金豬年台股操作難度高 美中貿戰 最大變數

台股金豬年報到，在歷經去年下半年暴跌的震撼教育，法人認為，金豬年仍是「不平靜的一年」，操作難度高，其中最大變數就是美中貿易戰，再來則是外資動向、電子產業何時回溫。

詳見金豬年台股操作難度高 美中貿戰 最大變數。

台股今開紅盤 再攻萬點

今日台股金豬年開紅盤，根據統計，台股春節封關期間，美股道瓊指數大漲526.37點，漲幅2.14%，費城半導體指數更是勁揚5.35%；加上歷史經驗顯示，台股開紅盤與2月上漲機率高達7成，有利今日台股上演補漲行情，重登萬點之上。不過，美中貿易談判又傳雜音，不安情緒再度籠罩市場，恐對台股後續表現造成壓抑。

詳見台股今開紅盤 再攻萬點。

金豬年 命理師解盤 小心禿鷹 搶短莫貪

面對2019年豬年台股走勢，命理學家譚秀珠卜卦後分析，今年股市得特別留意國際禿鷹突襲、國際政經情勢詭譎多變，以及假消息不斷等變數，建議投資人不可貪心，一定要更謹慎，別失去投資原則。

詳見金豬年 命理師解盤 小心禿鷹 搶短莫貪。

蘋果日報

獨家踢爆 台中空污黑洞 違法卸水泥 強鹼粉塵擴散

今年1月20日，台中港的所在地梧棲區，PM2.5（細懸浮微粒）達到全月最高的每立方公尺75微克，但同時間屬市中心的西屯區僅每立方公尺54微克。《蘋果》調查，儘管外界多將台中空污歸咎於台中火力發電廠（中火）；但事實上，緊鄰中火的台中港，由於港務公司疏於管理，放任業者露天裝卸進口水泥，讓台中長期存在空污黑洞。

華航百名地勤反罷工 槓上機師 怒吼「無恥工會」

中華航空爆發國內航空史上最長機師罷工，昨持續有24航班受影響，機場不少旅客行程受影響抱怨連連；華航空服員與機師3年內發動2次罷工，也引發部分地勤槓上空勤，怒罵「不是只靠機師，飛機就能飛上天」，近百名華航員工昨到交通部抗議，喊出「反機師罷工」，但遭華航企業工會質疑是被動員。

聯合報

高捷、輕軌、渡輪人擠人 韓流吸客春節大爆發

韓流吸引力禁得起考驗、會持續下去嗎？高雄市長韓國瑜「人進來，貨出去，高雄發大財」施政口號，今年春節大爆發。搭渡輪到旗津賞夕陽吃海鮮的遊客，半夜還在排隊，最高峰一天逾5萬人次；高雄捷運單日運量也逾37萬人次、輕軌4萬多人次，都創歷史新高。人潮湧進高雄，錢潮也跟著到。

不懼韓流「虹吸」 北市觀光仍有基本盤

「韓流」加上9天年假，帶動高雄春節期間各景點大批人潮，「虹吸效應」是否吸走北市觀光人氣？台北市寧夏夜市觀光協會理事長林定國說，觀光客來台不可能不到台北，不管怎麼樣，北市觀光有一定的基本盤。

中國時報

華航承諾賠償 平息罷工要5億

華航機師罷工勞資協商昨日沒有進展，更多機師加入罷工行列，至昨晚已超過550人交出檢定證。累計機師罷工3天，華航總計取消60個航班，營收損失約7,800萬元，相較於空服員罷工3天損失5億元，目前看起來還算「輕傷」，不過因機師罷工還在持續當中，人力調度壓力浮現，如果後續運能下滑，損失將再擴大。

小股東 好心痛！2年又1次 華航再陷10元保衛戰

金豬年開紅盤，受罷工影響華航今天將再次面臨票面保衛戰，小股東的心恐是七上八下。投顧業者認為，罷工對股價影響是「短空長多」，短期股價波動難免，長期要看資方這回能否守住底線，一旦像上次空服員罷工一樣「什麼都給」，罷工疑慮將揮之不去，股價就完蛋了。

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