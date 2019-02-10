先別管金銀河了！屏東花燈車遊行 枋寮啟航進駐大鵬灣

2019-02-10 22:59

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣燈會登場在即，今天屏東縣政府舉辦最後一場花燈車遊行，從枋寮鄉啟航，行經佳冬、新埤、林邊，最後抵達東港鎮大鵬灣主燈區進駐，所到之處全是圍觀民眾，當看到自己鄉鎮的花燈車出現時，更是不斷的發出讚嘆聲，台灣燈會即將拉開序幕，令人引頸期盼。

今天是春節收假，但屏東北返車潮已在昨天就大致紓解，今天只有零星路段車多，屏東33鄉鎮市各自斥資打造專屬鄉鎮特色的花燈車，屏東縣政府為分享燈會佳節氣氛，已連續舉辦數場花燈車遊車河遊行，今天是燈會開始前的最後一場，晚上屏東的道路不塞車，用路人能邊開車邊欣賞各擁不同風情的花燈車，頗具風情。

台灣燈會主燈區位於東港大鵬灣，副燈區則在屏東市及東港鎮鎮區內，燈會將於19日開幕，今天是花燈車最後一場遊車河，下午在枋寮舞團表演過後，從僑德國小出發。

為迎接千載難逢的燈會來到屏東，鄰近東港的枋寮鄉，由民間集資自力打造燈會，鄉公所則成立「枋寮燈會專案辦公室」以公部門角度加速各種如電力、向中央單位租借土地等行政流程，今天車河從枋寮橋德國小出發，格外具有意義。

枋寮鄉長陳亞麟致詞時表示，感謝枋寮民間所有單位鼎力相助，枋寮燈會才能在短短2個月之間成形，不論是民眾還是鄉公所，全都動起來就為完成一件事的態度令人感動，今天花燈車遊車河，枋寮鄉3個聚落都有人出來迎接，有跳舞，有帶動跳，全鄉動起來，實在非常難得，期許台灣燈會及枋寮燈會都能順利成功。

因應燈會，屏縣33鄉鎮市公所打造花燈車，今天下午一字排開點燈發動，十分壯觀，車河行到之處，全擠滿看熱鬧的民眾，有的是蓮霧、豬腳等農特產，還有伯勞鳥、海龜等造型，造型都相當有趣，當民眾見到自己家鄉的花燈車行經，更是報以歡呼聲，讓收假日格外熱鬧。

高雄市的燈會風格引發議論，並以金銀河為名，不少屏東民眾見到專屬屏東的花燈車遊車河，忍不住直呼「這才是正港的台灣燈會！」

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