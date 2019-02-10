高雄燈會攤販「貢潘阿」網友哀怨po照「50塊臭豆腐只有這樣」

2019-02-10 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄金銀河燈會自昨天開幕後，吸引不少人前往參觀，不過有高雄民眾不滿燈會夜市攤位售價50元的臭豆腐，打開僅有8小塊及「1片泡菜」，氣得上網PO文抱怨，「難怪高雄會發大財」，不過也有網友看了照片後則認為，「過年期間才賣你50塊已經不錯了。」

一名網友今在臉書社團「爆怨公社」上PO出照片並寫道，「這樣50元，難怪高雄發大財」。從照片中可見，網友買的臭豆腐原本應該是有兩大塊的分量，店家只是將豆腐切成8小塊方便食用，不過左下角附贈的泡菜卻少得可憐，竟然只有「1片」而已，讓該名網友實在忍不住感嘆，身為高雄人、又同為餐飲業者，「我對外地來的朋友們覺得十分抱歉」。

該文章一出立刻引起上千名網友回應，不少網友感到驚訝，認為「泡菜1片是要怎配...」、「數了一下8塊$50正常，但泡菜真的給太少」、「有比較貴，我這也50，但是泡菜多豆腐也多」、「沒泡菜就不行」、「說真的，很少」、「CP值怎麼比台北還低」。

不過也有網友表示，「其實就錯在攤販裝的餐盒太大而已」、「不要每個都戰高雄好嗎，台北也差不多啊」、「是燈會的攤販多少要加點租金」、「很明顯，租金都反映在泡菜上了」、「過年期間這根本不貴」。

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