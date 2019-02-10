就差1杯！為爭30萬現金 7旬嬤、國小生相揪「擲茭」定勝負

2019-02-10 20:31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣國立傳統藝術中心大年初四至初六舉辦擲茭比賽，連續博得最多「聖茭」的幸運兒，可獲得30萬獎金；不過，擲茭大賽舉辦3屆來，首度出現平手局面，宜蘭李小弟、彰化謝阿嬤分別博得10杯，為爭30萬元大獎，兩人相約228連假再PK。

傳藝園區為宜蘭縣熱門景點，配合春節應景，園區初四至初六舉辦擲茭比賽，徵求全台擲茭高手在文昌祠前面「擲茭」試手氣。

活動3天共吸引4698人挑戰；其中，就讀國小的李小弟在初四博得10杯暫居領先，初五來自彰化的78歲謝阿嬤，也以10杯平手，今活動最後一天，即使有1556人挑戰，但最高杯數僅8杯，未能超越李小弟、謝阿嬤。

由於兩人平手，傳藝園區今傍晚聯繫兩人擇日再戰，李小弟、謝阿嬤兩人也鬥志高昂，相約228連假期間，選擇一天到文昌祠，在文昌帝君見證下「PK」，爭30萬元大獎。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/