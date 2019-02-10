台灣快速通關被德國機場取消？外交部：現階段不受影響

2019-02-10 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕這2日傳出台灣在德國法蘭克福機場享有自動通關待遇的圖示被塗銷，外交部今（10）日表示，德國提供我國快速通關的測試階段，在去年底暫告一段落，現在是調整的過渡期，不過現階段持有台灣護照者，仍可享有快速通關。

根據《中央社》報導，台灣自去年夏天起被納入德國法蘭克福機場、慕尼黑機場「自動化邊境管制系統」的試辦計畫，只要年滿18歲並持有台灣有效護照，就可享有自動化通關出境待遇。然而，有網友9日於PTT發文，表示已無法在法蘭克福機場使用快速通關，且標示上已將台灣國旗塗銷。

對此，外交部發言人李憲章表示，德國提供台灣護照查驗快速通關的測試階段，在去年底已暫告一段落，現在會陸續調整機場看板上各國的標示。德方告知，現階段台灣護照持有人仍享有法蘭克福機場快速通關待遇；我方會繼續和德方協調，如何在過渡期間適當引導台灣旅客，至於慕尼黑機場的自動化通關出境待遇則不受影響。

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