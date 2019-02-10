太好笑！奇葩柴柴超黏爸爸 竟是為了替「那個」取暖

2019-02-10 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕蛋蛋不可以著涼！一名網友昨指出她家養的柴犬「Cooper」有個怪癖，只要爸爸手一攤開，Cooper就會趕快湊過去，將「蛋蛋」安穩的放在爸爸手裡「保溫」，彷彿就怕「蛋蛋」會著涼一樣，影片曝光後讓許多網友都笑翻，直呼「這招是不是跟爸爸學的！」

女網友昨在臉書公開社團「有點毛毛的」PO出影片並表示，她養的柴犬「Cooper」除了非常有個性之外，還有個怪癖，就是很愛在爸爸的手上「保溫蛋蛋」！從畫面中可見，只要躺在床上的爸爸手掌一張開，Cooper就會連忙衝過來，將兩腿「打開」坐到爸爸手上，其中牠的兩顆「蛋蛋」還一定要對準爸爸的手掌心，趁機取暖一番，而且怎麼趕都趕不走，讓該名女網友笑翻，直言「牠只會對爸爸這樣，我們都不曉得牠去哪裡學來的！」

許多網友看到影片後也都笑瘋了，紛紛留言「天啊笑死我了」、「蛋蛋真的好重要哈哈哈」、「還要小心翼翼的坐上去」、「有沒有熱熱的」、「究竟牠平常在家時都看了什麼XD」、「是不是跟拔拔學的」、「找到放蛋蛋的好地方」、「身為男人，我懂牠的冷！」、「慈父手中蛋」。

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