選鄉長曾買票 失事飛行傘教練發生意外不只一樁

2019-02-10 17:51

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮資深飛行傘教練王田明，今天上午雙人載客時與中客雙雙墜落，王當場失去呼吸心跳，中客也受傷。王田明曾任萬榮鄉民代表會秘書、並曾於1998年起3度參選萬榮鄉長均落選，他2006年接觸飛行傘運動後，3年時間取得中華民國飛行總會滑翔運動協會的舉辦的高級飛行員檢定，2009年取得國內飛行傘定點賽積分排名全國第一，是花蓮資深飛行傘教練，但他曾在媒體受訪時自稱「飛行傘花色有參考五星旗設計」，紅色傘面配金色星星很顯眼」，也曾在代表會秘書任內未依行政程序報備隨團赴中考察，2006年被審計部函報處分。

王田明是萬榮鄉賽德克族人，他早期在部落從事文史工作研究，且擔任萬榮鄉代表會秘書多年，曾於1998年、2002年及2009年分別以國民黨、親民黨以及無黨籍身分參選萬榮鄉長，但都落敗，在2009年選舉前還因交付賄賂罪被判刑4年6月、褫奪公權4年，2011年定讞後入獄。此外，王田明也在2003年擔任代表會秘書期間，犯「利用職務機會詐取財物罪」遭判刑，目前尚未定讞。

王田明在入獄前即轉移事業重心，接觸飛行傘運動，3年時間取得中華民國飛行總會滑翔運動協會的舉辦的高級飛行員檢定，曾獲亞太盃飛行傘暨全國排名賽銀牌、縱谷觀光盃國際邀請賽第4名，2009年度飛行傘定點比賽積分全國排名第一、2009年世界飛行聯盟FAI世界定點總排名第246名，擁有體育署認證之合格無動力飛行運動專業人員證書，飛行資歷10多年。

王田明出獄後仍繼續飛行傘事業，在花蓮林田山文化園區旁經營路易士民宿及「飛翔企業」，提供飛行傘雙人載客飛行體驗，人稱「路易士教練」，為人海派，經常在臉書貼出以GO PRO拍攝的空中飛行畫面。

不過，王田明2016年5月間以飛行傘雙載吳姓女遊客，但因飛行前沒有檢查飛行傘安全繩索的完整性，導致吳女飛行途中繩索斷裂、自飛行傘重摔落地，致使吳女頭部外傷合併硬腦膜下出血、左顱骨骨折、腦神經損傷及雙側肺部挫傷，因業務過失致重傷害被檢方提起公訴，王田明因此被判刑5個月得易科罰金。

曾教過王田明飛行的飛行傘老師透露，今天上午天氣有雨、起霧有風，並不適合飛行，同樣使用明利飛行場起飛的2家業者1家因氣候因素直接停飛，10多名旅客受影響。該名老師說，有好幾次都勸他，天氣不好就不要硬飛，但他仍依然故我，看到事故發生「令人遺憾、難過」。

王田明曾在媒體受訪時自稱「飛行傘面參考五星旗設計」，今失事的飛行傘也是紅黃配色「疑似五星旗配色」，因懸掛高空只要碰到第二條纜線就會觸電，因而自行剪斷傘繩試圖自行脫困。（消防局提供）

資深飛行傘教練王田明今天雙人載客飛行時，因天候不佳，山區起霧導致傘纏住高壓纜線，他為了脫困剪斷纜線因此墜落身亡。（消防局提供）

王田明常常在臉書上傳以go pro自拍 的超廣角載客飛行美照。（翻攝王田明臉書）

目前萬榮鄉林田山文化園區入口的降落場，尚未取得地主同意因此仍屬非法。（記者花孟璟攝）

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