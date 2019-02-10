浣熊「饅頭」 慵懶模樣 成后豐鐵馬道「嬌」點

2019-02-10 17:05

〔記者歐素美／台中報導〕民眾到后豐鐵馬道騎自行車，常可在自行車道旁發現一隻慵懶的浣熊，因模樣可愛，吸引遊客爭相合照，宛如動物明星，牠就是「饅頭」。

「饅頭」是大台中腳踏車休閒協會理事長蘇子宏的寵物，常跟著主人到后豐鐵馬道的自行車出租店坐鎮，有時，主人也會讓牠看店，賣個小花，十分吸睛。

蘇子宏說，「饅頭」原本是朋友養的寵物，因朋友無法繼續飼養，5年多前才由他接手。「饅頭」到蘇家時只有1歲、體重約8公斤，還很兇狠，經他利用食物等引誘調教，現在已變得比較乖順，體重也增加至近20公斤。

蘇子宏說，「饅頭」是北美浣熊，屬雜食類，平常主要餵以貓飼料，因為喜歡吃甜食，常會在家中「翻箱倒櫃」找零食，牠不喜歡運動，每次帶「饅頭」外出散步運動，「饅頭」走2步就坐著不想動、還討抱抱，所以愈吃愈胖，愈來愈像饅頭。

蘇子宏常開玩笑叫「饅頭」是「大箍呆」，因為肚子很大，「饅頭」常躺在蘇子宏特別為他準備的小床上，因體型愈來愈大，電動自行車的籃子裝不下，蘇子宏還特別為「饅頭」打造一輛專屬的自行車，讓牠可以安穩地坐在自行車後方的大籃子裡。

蘇子宏說，浣熊的壽命約20歲，智商跟小孩子一樣，「饅頭」很愛耍脾氣，不開心就故意將主人的話當成耳邊風，開心才會照做，夏天要吹冷氣、泡在泳池裡，最喜歡人摸牠下巴。

最有趣的是，「饅頭」還會自慰！因為「饅頭」是公的，年輕氣盛，蘇子宏不捨將牠閹割，但也沒有對象可以交配，蘇子宏說，有時就會看到「饅頭」自己用手（前肢）解決，令人莞爾。

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