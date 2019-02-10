國5一路順暢50分到台北 高乘載管制17：00解除

2019-02-10 17:09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今為春節假期收假日，國道五號北上一掃連塞3天陰霾，今上午車流順暢，雪山隧道入口未出現車潮回堵，簡姓民眾今開車北返驚呼「太好開了！」、「交流道不用排隊！」高公局指出，因北上車流量減少，高乘載管制提早於傍晚5點解除。

春節連續假期，國道5號從初三開始湧現北返車潮，據坪林行控中心統計，初三車流逾3萬9千輛，初四、初五則達高峰，兩天車流均超過4萬5千輛，連續3天車流都塞到隔日凌晨才緩解，有民眾初三晚間9點從蘇澳出發，隔日0點40分才抵達台北內湖。

今為連續假期最後一天，原預估車流仍多，不過從上午至下午，國5罕見未出現回堵車流，各交流道也未出現排隊車潮。

「國5收假日難得車少！」簡姓民眾今準備北返工作，原擔心車潮壅塞，趕在下午2時高乘載管制前上路，但宜蘭交流道不用排隊，約50分鐘就到台北，她笑說，原本以為會在交流道排個半小時，沒想到國5卻一路順暢，不僅不用排隊，還好開到令人驚訝。

高公局坪林行控中心表示，因北上車流量減少，頭城、宜蘭、羅東、蘇澳北上入口匝道高乘載管制，提早於今下午5點解除。

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