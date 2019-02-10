「罷工不是每個員工的心聲」華航地勤高呼機師停止

2019-02-10 16:30

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工進入第三天，第一線地勤人員苦當「砲灰」，今天終於公開表達不滿，近百人於下午3點前往交通部前陳情，高喊口號「華航員工、反對罷工」「停止罷工、立即開工」，強調多數員工反對罷工，拒絕勞資爭議用罷工解決。

李姓地勤代表說，多數員工春節期間仍戮力排班、抓飛，就是希望讓旅客準時回家、工作，卻被霸凌得很慘，不是華航員工優秀傳統，必須對社會大眾致歉，強調罷工不是每個員工的心聲，「華航是我們的伊甸園，不願意再次造成撕裂。」

她也說，自己公司自己救，機師卻讓長榮機師代表協商，為什麼華航要被踢出談判桌？交通部應該保護航空產業、人民安全，而不是一味當濫好人，華航若倒閉 將影響1萬多個家庭生計，國人也將相當不便，不能讓華航消失，要承先啟後。

她說，航空公司有社會責任，絕大部分員工反對罷工，也拒絕勞資爭議用罷工解決，希望機師回到家裡好好談，她也強調，地勤沒必要反對機師訴求，但「為什麼當初擠破頭進華航，如今卻要傷害他呢？」走上街頭就是因為看不下去了。

然而，力挺機師的華航企業工會理事長劉惠宗到場聲援機師，與抗議地勤員工現場互嗆，差點進一步爆發衝突，有地勤不滿表示，機師談話從未有人鬧場，工會卻無故攻擊地勤表達心聲。要求外部工會滾出華航、工會理事長李信燕退出。

地勤員工正是遞交陳情書給民航局標準組長林俊良，表示機師工會主動旗下華航分會自2月8日起發動無預警罷工，造成華航非機師同仁利益受損，亦泯滅社會大眾新年期間空中交通權益，擬向交通部陳情，為華航絕大多數同仁，依法保障既有權益。

員工提出3大訴求，請交通部拒絕接受機師工會訴求，維持目前航空器飛航作業管理規則進行組員派遣。現行溝通協調會議，拒絕公司高階主管面談，卻容忍非華航的工會代表進入談判，顯違反公平正義原則，亦不具華航同仁代表性。機師工會華航成員僅占華航約一成之員工性，交通部談判結果欠缺結論比例原則。

員工也要求交通部、勞動部宣告罷工違法，回歸工會法罷工相關程序，回應公司提出調解與仲裁等訴求。

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