武陵農場、福壽山櫻花盛開吸客；后里泰安櫻花都不開！

2019-02-10 16:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區武陵農場及福壽山農場櫻花盛開，春節吸引民眾上山賞櫻，武陵農場因台灣彌猴愛吃櫻花，還會搶遊客手提塑膠袋內的食物，場方提醒民眾最好將食物放在包包內藏好；平地的后里泰安櫻花則遲未開放，不少民眾春節前往賞花失望而歸，泰安派出所表示，今年花期較往年晚約兩星期，預定2月16日至3月3日為泰安櫻花季。

福壽山千櫻園櫻花盛開，春節吸引許多民眾上山賞櫻，住房全滿；場方表示，目前花開約六成，因各式櫻花陸續開放，預計花期可持續至4月初，目前至3月中旬為盛開期。

武陵農場櫻花季則從2月7日開跑，將持續至2月27日。因採總量管制，只有訂房民眾可以開車前往，其餘皆需搭乘大眾運輸工具。武陵農場附近有許多台灣彌猴，台灣彌猴除了會採食櫻花外，看到遊客手中提有塑膠袋裝盛食物，還會搶食，因此場方特別提醒民眾盡量將食物放在包包內，不要拎塑膠袋在手上，以免被搶食，更不要餵食。

福壽山農場櫻花往年幾乎都在3月才開，今年則提前在2月即開放，但平地的后里泰安櫻花季，以往皆在農曆春節期間，今年則至今都不開，大年初六，不少民眾前往，發現只有少數櫻花開放，幾乎都只有花苞，十分失望；部分民眾表示，因有關注「泰安派出所」臉書粉絲網頁，知道櫻花還沒開，只是到中社賞花後，順便至泰安走一走。

警方表示，市府預定2月16日至3月3日為泰安櫻花季，但擔心屆時櫻花仍不開。福壽山農場人員表示，平地櫻花因暖冬天氣不夠冷，加上櫻花休眠時間不夠長，才不開花；山區櫻花則因許多種植在樹蔭下，休眠時間充足加上氣溫夠冷，暖冬提前綻放，但最怕寒流來襲凍傷花苞。

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