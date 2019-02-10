區間車大嬸吃橘亂丟果皮 被勸竟斷理智線：輪不到你講

2019-02-10 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵區間車昨（9）日出現1名「吃橘大嬸」，她被民眾看見將果皮與籽丟在車廂地板，民眾對此出聲規勸，不料大嬸立刻抓狂大吼「輪不到你來講」，影片曝光後令網友直呼「誰家長輩快來認領」。

民眾將影片貼上臉書社團「爆廢公社」，從中能見該名大嬸一手剝橘、一手接著嘴巴吐出來的籽，接著她用果皮盛裝籽並且一起丟到地上，旁邊有其他乘客看不下去，立刻請大嬸停止不良行為，沒想到她卻理智斷線，開始當著全車乘客的面大吼大叫。

PO文民眾此時也加入規勸行列，並告知該名大嬸全程都有錄影蒐證，搭乘區間車應遵守規則維護環境整潔，但她卻辯解自己只是先把垃圾放置地上，要找其他袋子來裝，「你們年輕人多讀了幾年書就自以為懂」、「你叫列車長來問，說我這樣是不是不守規矩」。

網友們看見大嬸如此脫序的行為，均感到相當搖頭，認為年長人士應以德服人而並非強詞奪理，也有網友提到「誰的老木快帶回去吃藥」、「大嬸已放棄治療了」、「吃貨一枚，吃多了變吃（癡）呆」、「很怕她會突然中風倒地！見笑轉生氣是事實」、「下吸下井」。

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