9成旅客賠償旅行社買單 全聯會盼罷工從「不可歸責事由」中刪除

2019-02-10 15:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕航空業近3年就發動2次罷工，旅行業者苦不堪言。旅遊業者表示，世界各國皆有罷工預告制度，唯獨台灣沒有，尤其交通運輸事業具特許、寡占特性，盼能比照國外有10到15天的罷工預告期；旅行業全聯會則表示，這次罷工後將要求觀光局修改國外旅遊定型化契約，將罷工從不可歸責事由中剔除。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，3年前的空服員罷工和機師罷工都是突襲式出擊，分別在暑假和過年發動，殺得旅行業和旅客措手不及；李奇嶽說，世界各國皆有罷工預告期，連罷工事件頻繁的法國也都要提前2天告知，且大眾交通運輸行業有特許、寡占性質，關係公共利益，在取得合法罷工權和實際罷工應要有時間讓業者準備。

旅行商業同業公會聯合會理事長蕭博仁日前也發表聲明要求政府立法明訂罷工應在10到15天前正式宣布罷工日期及時刻表，並明訂退費機制。

蕭博仁表示，由於目前罷工行動仍在持續當中，華航每天航班也都在異動，尚無法估算損失金額，但估計影響旅客已多達上千名，目前滯留在柬埔寨旅客人數有增加，香港則因華航改飛大型飛機及他航協助，影響並沒有太嚴重。

蕭博仁表示，現行國外旅遊定型化契約確實規定，旅遊中因不可抗力或不可歸責於旅行業的事由，不得向旅客求償，但過去旅行社因為不可歸責事由已經賠得太多了，幾乎有9成都是旅行社埋單，旅客滯留國外平均每人1天要花費100多美元，一團30人就要賠90萬，根本吃不消。

蕭博仁表示，他明天就會北上和觀光局敲定開會時間，要求觀光局修改國外旅遊定型化契約，將罷工從不可歸責事由中拿掉；此外，蕭博仁也肯定華航即時回應旅客賠償訴求，接下來全聯會將積極協助旅客求償及轉機。

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