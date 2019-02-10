隔日魚貨冒充現撈？台中魚市場：作業疏失

2019-02-10 15:41

〔記者張菁雅／台中報導〕台中魚市場今日被媒體爆出部分拍賣員勾結承銷商，將前一天的魚貨當成當日現撈魚貨拍賣，1名員工半年前向公司檢舉，卻被記大過。台中魚市場總經理林芳標上月上任後，重新了解此案，撤銷該員工大過處分。林芳標今日表示，此案是作業疏失，並非如媒體所指的假冒現撈魚貨，他認為不是大問題，才撤銷處分。

魚市場員工向媒體爆料指出，魚市場部分員工涉嫌勾結承銷商，去年5月，某大盤承銷商送來9箱魚貨，經魚市場員工點收完畢後排班拍賣，但之後又有人拖來1箱魚貨插隊進去。他懷疑有不肖員工與承銷商動手腳，以較低價格買下魚貨後，隔天再從私人冷凍庫拉出，插隊進入當天的魚貨中拍賣，並以現撈魚貨的價格賣出，藉此謀取暴利。

該名員工向公司檢舉，卻被以損害魚市場名譽為由，被記大過處分。該員憤而向台中市政府經發局及媒體投訴。

對此，林芳標表示，當日未拍賣完的魚貨，依規定必須放入公司的冷凍庫，或者由貨主帶回去，此案是工作人員的作業疏失，把魚貨放入承銷商私人的冷凍庫，並非如媒體所指的假冒當日現撈魚貨，他上任後了解此案，認為不是大問題，所以撤銷記大過的處分。

林芳標也說，貨主多半希望魚貨能在當日全部拍賣完，因此會出現隔日魚貨的情況不多，且隔日魚貨與當日魚貨價格沒有差那麼多，事情也沒有媒體報導得那麼嚴重。

經發局市場科則表示，看過爆料影片與魚市場作業規範，發現拍賣場實際作業與規範不符，已要求魚市場改善；另外，前一天冷凍的魚貨是可以重新拍賣，但價格較差，魚市場供銷雙方都是行家，不可能發生冷凍魚貨假冒當日魚貨的狀況。

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