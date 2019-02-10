歸仁南保南興清水宮 重量級平安龜達6888台斤

2019-02-10 15:34

〔記者萬于甄／台南報導〕農曆大年初六，亦是清水祖師的誕辰，台南南關地區至少超過十間清水祖師爺宮廟會辦理平安宴，其中，歸仁南保南興清水宮的乞龜活動近年越辦越熱鬧，吸引不少信徒參與乞龜，今年重量級的平安龜達6888台斤，而擲筊獲得平安龜的信眾往年也都會分送平安龜幫助弱勢。

歸仁南保南興清水宮乞龜活動迄今已舉辦超過20年，今年共有16隻平安龜提供信眾擲筊乞龜，為祈求好彩頭，今年平安龜王最重達6888台斤，輕量級的平安龜也有1088台斤，均以白米、壽麵、糖餅等組成。

廟方表示，擲到平安龜的信眾除每年會再回來祭祀祈求平安還願外，更會分送平安龜的米、麵廣結善緣，因此也讓清水宮信眾越來越多，香火興旺，今年則預計將有300人次參與乞龜活動。

廟方也說，台南南關地區有不少祭拜清水祖師爺的廟宇，不過，每年乞龜的數量都以南保南興清水宮最多，今年除16隻大大小小的平安龜外，還有錢龜、黃金龜、發財金等，今晚八點為擲筊乞龜的重頭戲，歡迎有興趣的信眾可踴躍參與。

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