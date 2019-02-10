世界青少年棋王「好神」！1對5盲棋燒腦對奕

2019-02-10 15:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕前年甫獲世界青少年象棋賽冠軍的18歲棋王葛振衣，大年初六應邀挑戰1對5盲棋賽，矇住雙眼的葛振衣只憑主持人依序報出各有2到4段棋力的挑戰者棋路，憑空想像對奕，鏖戰3小時，雖以2負2和1勝結束，但少年棋王的腦力及棋力仍讓圍觀者大大折服。

18歲的葛振衣8歲開始學象棋，棋路變化多端讓他深深著迷，一頭栽進象棋世界，15歲開始棋力爆發，先是5段棋力連敗多名8段高手，更在3年內棋力連升3級，打敗天下無敵手，一口氣累積到8段實力。

前年8月年他遠赴馬來西亞挑戰第1屆「勝記盃」世界青少年象棋個人公開賽，勇奪18歲以下組冠軍，成為世界青少年棋王。

今日大年初六，葛振衣應台中市象棋協會邀請挑戰1對5盲棋對奕賽，與3名4段、1名3段及1名2段棋力的棋手對奕，挑戰者看著實體棋盤下棋，葛振衣則是矇上雙眼，只能憑主持人逐一口述挑戰者的棋步，在腦中想像棋盤對奕。

台中市象棋協會總幹事彭木桂說，距離上次辦盲棋賽已是10年前，當年舉辦1對3盲棋賽，這次一口氣拉大到1對5盲棋，難度更甚於10年前，尤其挑戰者才18歲，不少棋友均躍躍欲試。

彭木桂說，一般棋手對奕，總是每下一棋步，腦中卻已想妥後續4、5步的佈局，盲棋沒有實體棋盤，不僅要記對手的棋路，還要記下自己下的棋步，更要設想後續的攻擊或防守棋步，葛振衣還一口氣挑戰1對5，對他的記憶力、棋力，均是極大考驗。

6人對奕過程中，矇著眼的葛振衣有時撐著臉頰反覆思索後才報棋步，有時一聽完主持人報出對手棋步後又立即回擊吃子，時快時慢，甚至主持人報錯對手棋路他也發現，主持人更正棋步後，他還能幽默地說「嚇我一跳」，看得觀眾嘖嘖稱奇。

這場1對5盲棋賽在不中斷情況下持續鏖戰3小時後結束，葛振衣最後以1勝2和2負結束賽局；僅管如此，對奕的挑戰者表示，他們是每人各負責一個棋局，而且每下完一步後，有很多時間可以反覆思索，葛振之只能憑想像的棋盤對戰，更1人對戰5人，實在不簡單。

葛振衣則說，盲棋最大的考驗在記憶力，尤其愈下到後半各家棋路已變化複雜化，往往有幾個不起眼的棋子，一個不慎就會忘掉棋數，對奕過程中，就發生原本記得的棋步，臨到場時突然腦中一片空白，錯過或下錯，只能換來棋子被吃的下場，而且畢竟跟5人對奕，他也不能想太久，過程「很燒腦」。

葛振衣說，象棋世界實在深奧，鑽研迄今他只覺得「知道得愈多就有更多不知道」，他希望能繼續挑戰，甚至前進世界象棋錦標賽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/