行動佛殿迎春祈福大法會 信眾排隊領取發財金及金豬燈籠

2019-02-10 15:22

〔記者張忠義／高雄報導〕世界佛教正心會的行動佛殿佛光遍照環島祈福法會，在屏東內埔鄉農會前廣場啟建「迎春祈福大法會」，與當地信眾一起慶賀春節，每天恭誦不同的經典，讓民眾在新年的一開始就誦經除障淨心，感受諸佛菩薩佛力加倍。

每天一早鞭炮聲炸響法會現場，象徵一年的開始響徹雲宵、滿地紅，領取好運福袋及金豬燈籠的信眾將會場擠得水洩不通，一邊觀賞精彩的表演，一邊禮拜點香供佛，會場熱鬧滾滾。

行動佛殿在2月15日將前進到台灣燈會現場大鵬灣，熱鬧慶元宵，現場更備有LED環保金豬燈籠，只要來到大鵬灣東轉運站行動佛殿現場，就可以免費領取，還有供佛加持的平安麵，給大家請回去闔家吃平安，錢母發財紅包，送完為止。

世界佛教正心會準備「百元好運福袋」及「金豬燈籠」，供參加行動佛殿法會民眾索取。（圖／世界佛教正心會提供）

信眾排隊領取金豬燈籠。（圖／世界佛教正心會提供）

恆性嘉措仁波且帶領信眾祈請 南無第三世多杰羌佛、 南無本師釋迦牟尼佛，為國泰民安祈福、為一切眾生光明永昌祈福。（圖／世界佛教正心會提供）

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