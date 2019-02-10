彰化大排驚見豬屍 鄉親驚叫：「這真的是豬！」

2019-02-10 15:13

〔記者湯世名／彰化報導〕中國豬屍漂來台？豬瘟疫情全面防治之際，彰化縣花壇鄉斑鳩路旁大排水溝今天下午驚傳漂浮一頭死豬，附近還有數袋動物內臟，鄉親恐慌稱：「這真的是豬」，與部分縣市發現的死狗、死貓不同，引發鄉親恐慌，包括縣府與動物防疫所等單位都已派員趕往現場查證。

花壇鄉陳姓鄉民今天下午行經花壇鄉斑鳩路時突然發現大排水溝內竟有一隻動物屍體，由於近來各縣市常有把死狗、死貓等動物屍體誤認為死豬，他還特地仔細查看，赫然發現真的是一頭死豬，且不遠處還有數袋動物內臟漂在河面上，令他相當擔心，趕緊向縣府、鄉公所、防疫單位與警方通報。有鄉親聞訊趕抵現場，發現是一頭死豬時驚叫：「竟然真的是死豬，不會是從中國漂過來的吧？」還有人擔心防疫出現漏洞，要求相關單位全面查證。

相關單位下午已將死豬打撈上岸帶回化驗，化驗結果最快明天出爐。

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