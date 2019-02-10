屏東熱帶農博13天就破百萬入園 幸運兒獲台灣燈會住宿券

2019-02-10 15:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東熱帶農業博覽會已連辦5年，今年13天就突破累計百萬人次入園，屏東縣長潘孟安今天到園區的彩魚區，與弱勢團體舉辦新春餐會圍爐，並和200人一同採果，他先向民眾拜年，並邀請大家台灣燈會期間再來屏東感受燈會魅力。

2019屏東熱帶農業博覽會（簡稱農博）活動於1月29日盛大開幕，免門票的活動為期19天直到2月17日止，期間僅除夕休園1天，內部共設置27個特色主題單元。

受惠屏東溫暖天氣，園內農作的花草瓜果早已春意盎然、結實纍纍，吸引爆量人潮前來走春十分熱鬧，今天早上更是喜迎第100萬人次，已連4年突破百萬大關，還不斷縮短累積達100萬人次的時間，顯見農博的吸引力年年增長。

屏縣府官員說，縱然屏東天氣炎熱也抵擋不住民眾對熱帶農業博覽會的熱情，初二開始，每日就高達20萬人次入園，在連假的最後一天突破第1百萬人次。

縣長潘孟安表示，屏東是農業大縣，每年熱帶農業博覽會不僅展現屏東熱帶氣候多元豐富的特性，更吸引百萬人次來到屏東，成為春節期間旅遊首選聖地，讓全國看見農業驚人的軟實力，成功行銷屏東，藉由採果樂活動也讓孩子親近鄉土與接觸農村田園生活，今年還更加快速地突破百萬人次，除感謝來自全國各地民眾對熱博活動的支持與愛護，也希望大家能多選購屏東優質農特展品。

今年第100萬位入園的幸運兒田明華帶每年必定著全家大小來農博走春，他說，熱博的活動豐富又精采，每年固定帶全家大小走春，今年更有5大2小逛熱博，沒想到成為幸運兒，還獲得台灣燈會的住宿券，實在是不虛此行，來玩得非常開心，燈會期間他一定會再帶全家人到大鵬灣，感受2019台灣燈會魅力。

今年農博打造結實纍纍的瓜棚非常具看頭，農博期間每周末皆舉辦的「採果樂」活動場場秒殺報名，非常搶手，潘孟安今天於園區彩魚區，先與弱勢團體進行新春餐會共同圍爐，隨後與200名民眾進行免費採果樂活動，年味十足，非常熱鬧。

屏東縣警察局年節期間加派警力維持交通秩序，縣府呼籲遠道而來遊客，可多搭乘大眾運輸工具，屏東火車站假日接駁公車平均每10分鐘一班，可有效減少旅途往返時間。另外因熱博園區內停車場空間有限，也可將車輛停放於農業生物科技園區停車場，有免費接駁公車可搭乘至熱博。

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