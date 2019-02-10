假期長天氣好 高雄駁二春節參觀人潮突破70萬

2019-02-10 15:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕受惠於今年春節連假長達9天，加上高雄天氣好，高雄駁二春節期間的參觀人次突破70萬！

今年農曆春節，高雄各景點擠滿人潮，部分媒體全歸功於市長韓國瑜帶來的「韓流」效應，但觀光業人士指出，主因還是今年春節假期多達9天，且高雄幾乎天天艷陽高照，增加民眾出遊興緻，但不可否認，「韓流」也吸引一些外地韓粉，專程來高雄旅遊。

高雄市文化局推出「文化走春，雄時行」活動，從初一到初六，文化局所屬場域不打烊，其中尤以駁二藝術特區人氣最夯，年節特別活動「駁二小夜埕」叫好叫座。

高雄市文化局長王文翠表示，年初一到初六登場的駁二小夜埕，今年是第三度舉辦，年年拓展規模，不僅募集超過100攤文創手作品牌與超過50攤的打卡美食，每天下午還推出迷幻電音舞台，舞動熱烈氣氛。

駁二小夜埕某些人氣美食，春節期間排隊要等半小時以上，民眾還是耐心等候，就為一嚐限定版的美味。

此外，駁二正展出的「伊藤潤二恐=! A9ち橝蝞i絕命逃走中」、「霹靂藝術科幻特展」、「瘋狂泡泡實驗室」，春節也湧現排隊看展人潮。

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