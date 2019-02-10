華航：絕未一味堅持己見 盼縮短與工會歧見

2019-02-10 14:58

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師勞資談判卡關，華航今天說明，昨晚協商過程平和，華航數度提出對案，例如疲勞管理飛時項目，每次工會不同意，公司立即提出對案，並未一味堅持己見，癥結在於雙方的提案暫時仍有差距，希望在接下來的談判縮短差距達成共識。

華航表示，已針對疲勞航班做檢討，現行機師每月平均工時62.6小時，比競爭對手及多數歐洲、美國航空公司寬鬆。華航澄清，航班人力需求完全依照實務需要，絕對沒有機隊之間的勞逸不均。至於媒體提及，桃園市機師工會談判代表不是華航員工，華航尊重談判會議主席，即使工會理事長並非本航成員，談判代表也有外部工會顧問 華航仍尊重協商會議主席裁示。

針對工會質疑公司因應罷工臨時調度有減員派遣，華航澄清，原本的派遣就是優於AOR（航空器飛航作業管理規則），罷工以來的臨時調度都合於AOR規定，主管機關也都掌握，絕對沒有影響飛安。

對於昨日雙方順利坐上談判桌，華航甚表欣慰，但遺憾無法逐一達成共識，希望今天仍有機會交換意見縮短歧見，在所有國人及春節旅運乘客見證下，達成協議。華航在此感謝堅守崗位的所有單位員工，盡心盡力花出更多精神與耐心面對乘客的壓力，和比平常更為繁重之工作，也非常感謝支持公司，不畏同儕壓力、勇敢出勤的多數機師同仁。

但華航坦言，連日罷工以來航班人力確實吃緊，但仍能以機動調度維持旅客需求及機場秩序，罷工前2天仍有9成以上的運能，但罷工持續下去，乘客雖然能安抵目的地，但華航損失必然擴大，營業上的損失是公司每一份子的損失，相信也是所有華航同仁、股東還有社會大眾所不樂見。希望爭議到此結束，讓企業經營回到正軌。

華航重申，有關此次機師罷工行動，因屬不可抗力因素，不在航空公司責任範圍。相關回應已公告於華航官網。但旅客特殊個案會進行檢視，將再公布申請專區，敬請旅客諒解。

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