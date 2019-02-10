虎爸解析星座運勢 自爆今年要單飛？

2019-02-10 14:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博吉祥物虎爸化身星座專家「唐騎虎」，和「唐騎羊」為網友解析2019星座運勢，唐騎羊笑稱「羊入虎口」，並作勢依偎在虎爸旁邊，弄得虎爸直搖手；而金牛座的虎爸今年星座運勢是「為理想奮鬥，走上道路，一個人沒有同類」讓網友懷疑，走紅的虎爸難道要單飛？

市府新聞局指出，石虎家族LOVE&LIFE粉絲專頁發布最新影片「石虎有限挑戰─2019唬口直斷星座運勢大解析」，由石虎家族的虎爸化身星座專家「唐騎虎」，和「唐騎羊」一同解析2019星座運勢。

星座專家「唐騎羊」一開始就表現對「唐騎虎」情有獨鍾，不僅自稱是「羊入虎口」還作勢依偎在虎爸身旁，弄得虎爸緊張的搖搖手，還拿出「噓」的紙牌，就怕被虎媽知道，會惹的虎媽不開心，「唐騎羊」只好失落地說「人家還是跟你談星（心）…座吧！」

「唐騎羊」從牡羊座陸續分析12星座在2019的運勢，而5月8日出生的虎爸是金牛座，「唐騎羊」鐵口直斷說今年運勢為「為理想奮鬥，走上道路，一個人沒有同類」，而虎爸則下了「成功的道路總是寂寞」的註解，引起粉絲網友關注，難道已經嘗試走紅滋味的虎爸，今年打算「拋妻棄子」單飛？

石虎家族臉書團隊也緊急留言澄清，「誤會大啦！虎爸是石虎家族大家長，絕對不會離開的，大家請放心。」

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