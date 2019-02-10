新春團拜迎85歲生日 黃春明露笑顏：文化工作不分黨派

2019-02-10 14:30

［記者張議晨／宜蘭報導］國寶級本土作家黃春明，今上午到宜蘭百果樹紅磚屋參加黃大魚兒童劇團新春團拜，團員為黃春明送上驚喜，歡慶黃85歲生日；黃春明說，新春團拜有不同政黨參與，他很開心，過去宜蘭黨派立場分明，但文化工作本就不分黨派，爭爭吵吵並不好。

百果樹紅磚屋由黃春明團隊負責管理，屬宜蘭市重要的文化地標，但今年租金約60萬元預算在縣議會遭刪除，紅磚屋面臨熄燈危機，縣府文化局取得地主台鐵同意延後繳納租金，預計5月份再提追加減預算。

今團拜會場上，縣長林姿妙、宜蘭市長江聰淵發聲力挺，林姿妙說，縣府會全力捍衛預算，確保紅磚屋能持續運作，江聰淵也強調，若紅磚屋有需求，市公所會全力支持。

黃春明說，過去宜蘭文化活動黨派立場分明，民進黨辦的國民黨不參加，本來他有準備些話想說，但看到縣長、市長對文化的重視，非常難得，「文化不應分黨派，也不是政治問題，不要爭爭吵吵，這樣並不好」。

紅磚屋預算獲得縣府承諾，黃春明說，紅磚屋年租金並不多，但這裡年吸引四萬人次到訪，對宜蘭而言非常重要。

至於未來一年期許，黃春明認為，現在社會重視物質生活，但沉迷於物質慾望人性會失去溫度，所以他們還是要繼續工作，還要加強訓練並持續檢討。

2月13日是黃春明生日，黃大魚兒童劇團、九彎十八拐編輯團隊、黃大魚文化藝術基金會今提前為黃春明慶生，送上大蛋糕歡慶黃85歲大壽，黃春明也許下生日願望，盼黃大魚劇團堅持下去，且一定要年年「進步」。

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