華航地勤苦當炮灰 串連200人下午3點赴交通部陳情

2019-02-10 14:30

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工進入第3天，第一線地勤人員忍受旅客發洩情緒，苦當「砲灰」，內部員工終於公開表達不滿，已有員工串連，預計今天下午3點將前往交通部前陳情，號稱將有200人。

華航內部員工陳情，機師工會主動旗下華航分會自2月8日起發動無預警罷工，造成華航非機師同仁利益受損，亦泯滅社會大眾新年期間空中交通權益，擬向交通部陳情，為華航絕大多數同仁，依法保障既有權益。

員工提出3大訴求，請交通部拒絕接受機師工會訴求，維持目前航空器飛航作業管理規則進行組員派遣。現行溝通協調會議，拒絕公司高階主管面談，卻容忍非華航的工會代表進入談判，顯違反公平正義原則，亦不具華航同仁代表性。機師工會華航成員僅占華航約一成之員工，交通部談判結果欠缺結論比例原則。

員工也要求交通部、勞動部宣告罷工違法，回歸工會法罷工相關程序，回應公司提出調解與仲裁等訴求。

也有華航員工今天在臉書發文表示，「我們是一群深愛公司，也深愛台灣塊土地的華航員工，對於這次的華航機師罷工，造成社會不安，我們不想再沈默～」

這名員工說，機師工會在春節旺季期間利用綁架整個社會的卑劣手段，主導的華航機師罷工，有4大主張。

這名員工表示，亟需要支持，不管是華航人、旅客還是路人。

一是桃園市職業工會不是華航內部企業工會，外部勢力滾出去。華航企業營運豈容你們胡搞，你們不是華航人，外部勢力滾出去。

二是身為長榮機師的桃園市機師工會理事長，強力主導華航機師罷工，居心叵測！華航勞動條件優於長榮，豈有聳動華航機師罷工的道理？

三是華航機師工時派遣優於業界，一切合法。

四為罷工機師訴求豈有急迫性到要綁架整個社會，自私貪婪社會無容。多少旅客因罷工滯留國外、流離失所、惶恐、害怕，豈能容機師罷工踐踏這些愛護華航的旅客？

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