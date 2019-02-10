《與藝術女神同行》 台南北門洗滌鹽工廠化身畫廊開展

2019-02-10 14:20

〔記者萬于甄／台南報導〕台南北門知名景點洗滌鹽工廠今年化身藝文畫廊，邀請收藏家許旭昇展出《與藝術女神同行》，內容為現代重彩畫大師丁紹光10多幅畫作，總市價號稱高達2億元，其中最具代表性的壁畫《藝術女神》也一同展出，即日起至3月3日邀請民眾踴躍前往欣賞。

北門洗滌鹽工廠目前委外由彝璋文創顧問股份有限公司營運，今年重啟歷史記憶的大門，結合兩岸電子商務實體店面及藝文畫廊，希望讓歷史建築活出新生命，因此，特邀收藏家許旭昇展出知名藝術家丁紹光畫作。

丁紹光曾受邀為聯合國作畫，也是亞裔唯一一位畫家為聯合國世界聯盟和集郵項目作畫，創造華人在海外藝術界的最高峰；丁紹光以現代重彩畫技法最為知名，作品兼具裝飾性與表現性，強韌的線條與高奮色彩，將豐富知性的圖像符號表現淋漓盡致。

《與藝術女神同行》即日起至3月3日在北門洗滌鹽工廠展出，歡迎民眾走訪北門水晶教堂時，不妨也來欣賞世界級的畫作；此外，畫展也邀請台灣畫壇新人李梓維一同聯展，其目前仍在大學就讀美術系，但畫作參加全國各大比賽已獲獎無數。

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