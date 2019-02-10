收假了！枋寮水底寮昨晚塞 預估下午小波車潮

2019-02-10 14:16

［記者陳彥廷／屏東報導］春節年假長達9天，走春人潮昨天提早北返，結果沒想到全塞在一起，南屏東交通樞紐枋山到枋寮路段昨晚爆量車潮直到深夜11點才稍微紓解，今天早上北返車潮不多，不過下午預計仍有一小波車潮。

國道3的南州、林邊兩個交流道，南下車流分別經台1線及台17線前往台東或恆春半島，2條省道於枋寮水底寮匯集，每逢連假常常塞得水洩不通，今年屏東縣政府祭出分流及調撥車道的交管措施、並封閉部分恐因轉彎致迴堵的安全島缺口，還在年節前搶通替代道路屏185線（沿山公路），因為大部分路段已經拓寬，能有效紓解車潮。

不過，這個路段返家尖峰卻是出現昨天，昨天從早上10點就逐漸湧現車潮，每小時至少2000車次，尤其尖峰出現在下午1點開始到下午6點，車輛數全在2500輛以上，直到晚上11點，車量才明顯減少，全天經過水底寮的車輛逾4萬車次。

有用路人說，下午從枋山楓港北上開到枋寮不過25公里，卻開了近1個小時才到，直到有沿山公路分流後才稍微順暢。

警方表示，今年年假較長，因此預期收假的前一天就會出現北返尖峰，高峰已過，今天預估北返車輛將大幅減少，不過下午時段，仍預估會有一波北返車潮。

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