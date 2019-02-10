新竹市推太空漫遊鬧元宵活動 號召太空人大集合！

2019-02-10 13:55

［記者洪美秀／新竹報導］9天春節年假即將結束，但緊接著來的是元宵節，新竹市府將在16日舉辦元宵燈節活動，邀請市民來護城河畔一起太空漫遊！市府城銷處表示，今年竹市年節太空燈飾「蓋亞」地球成最新打卡美拍熱點後，掀起太空熱潮，市府元宵節將再推出「太空漫遊慶元宵」活動，16日週六晚上邀請爸媽與大小朋友以太空主題扮裝來鬧元宵，市府準備限量5000個探索燈籠，要與小小太空人們一起在護城河畔提燈，來場奇幻的太空漫遊。

除了可提燈感受太空熱潮，還可在護城河畔欣賞FOCA馬戲團、知名歌手小宇、Lara、新竹交響管樂團帶來精采音樂饗宴，一起抓住元宵節年節的尾巴。

新竹市府推出「新竹過好年」太空藝術燈飾，其中飄浮地球蓋亞在年節期間已成為外地遊客朝聖的打卡熱點，市府延續太空主題，在元宵前夕舉行「太空漫遊慶元宵」，16日、週六晚上6點到8點半，在新竹北大公園和護城河畔（府後街與世界街交叉口）熱鬧展開，邀請民眾裝扮成小小太空人同遊護城河燈區，更有好吃好玩的市集、美食、特技、音樂表演，要讓竹市大小朋友度過科幻風十足的另類元宵節。

為讓民眾在當天秀出最獨特的太空裝扮，市府也在官方臉書「新竹市 新鮮事」推出「打造太空裝」影片教學，由VAS studio工作室帶領大湖國小的學生搶先動手做，利用不穿的外套、褲子、廢紙，發揮創意做出專屬的環保太空裝，邀請大小朋友響應，穿上最酷炫的太空裝來場太空漫遊。

城銷處表示，今年元宵節活動搭配太空主題，會邀請手影師、太空人街頭藝人、高空藝術表演者帶來最精彩的演出，還有提燈踩街活動，邀請市民化身太空人提燈踩街，探索護城河銀河畔，，傳遞「幸福訊號」。

活動當天將免費發送5000個「星空探索小提燈」，是將宇宙星塵印製在投影片材質上，民眾DIY組裝後亮起燈泡，彷彿人手一顆宇宙小小隕石，可透過投影出來的星空，探索浩瀚的星際，當天晚間6點起開放排隊領取。

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