賞櫻不用上山！芬園上萬棵櫻花將於元宵節大爆發

2019-02-10 13:37

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節邁入尾聲，卻是櫻花綻放之際，彰化縣芬園鄉花卉生產休憩園區栽種的洲府枝垂櫻、河津櫻等上萬棵櫻花樹，都已開出約5成的櫻花，園區還搭設一座150公尺長的「櫻花隧道」，吸引大批遊客搶著與櫻花拍照，熱鬧萬分。園主張洲府預計元宵節期間相關櫻花都將盛開，花期到228連假期間，櫻花隧道還有照明設備，夜間賞櫻別有一番風味，歡迎遊客前來賞櫻。

芬園鄉花卉生產休憩園區園主張洲府以種梅花、櫻花起家，20多年前將原本長在山區的梅樹、櫻花樹種到平地，並加以馴化改良，終於成功栽培出種在盆栽、農地，便利民眾欣賞的熱帶梅花、櫻花，因而在10多年前獲「神農獎」殊榮。

張洲府表示，園區種植洲府枝垂櫻、河津櫻、福爾摩沙櫻、吉野櫻等許多品種櫻花，數量多達上萬棵，目前全園花開約5成，粉紅色、白綠色、大紅色等各種顏色的花海仍相當壯觀，園區搭設一座有150公尺長的「櫻花隧道」，免費開放讓遊客入園賞櫻。

儘管春節連續假期已邁入尾聲，園區仍吸引大批遊客入園賞櫻，拿起相機猛拍，張洲府也與遊客分享栽種櫻花的技巧與各類櫻花的特性。遊客說，以往賞櫻都得要舟車勞頓入山，假日時前往還得飽受塞車之苦，這處位於平地的櫻花，漫步園區別有一番景緻，與山區的花卉相比毫不遜色，不用大老遠開車到山上塞車賞花。

張洲府說，預計園區櫻花將於元宵節期間大爆發，花期直到228連續假期後逐漸邁入尾聲，歡迎大家來賞櫻。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/