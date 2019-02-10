機師減少、需求也減少 春節後華航運能維持8成

2019-02-10 13:32

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師勞資談判卡關，交通部政次王國材今天無奈表示，交通部與華航雖已有應變方案，但絕非常態。針對機師工會質疑華航為維持運能而減員派遣，王國材也說，派遣仍符合法規，且華航出於不得已，畢竟人力減少是因罷工導致。

機師工會質疑華航減員派遣，恐犧牲旅客安全，王國材表示，事實上過去華航派遣已較國際規定更優渥，部分航班均增派1人，但因機師罷工，恢復標準員額，仍符合AOR規定，若未按照民航局規定，即屬違法。

「機師減少是誰讓他減少？」王國材說，交通部與華航出於不得已，採取應變方案。交通部今天討論接下來備案，最主要仍是華航應變計畫，春節期間每天有200多個航班，明天開始恢復正常，每天約100至150班，雖然罷工機師持續增加，但機師人力需求也降低。

他指出，根據華航換算，接下來運能仍能維持8成左右。華航也積極協調其他航空公司，協助旅客航線簽轉，已有非常多航空公司願意協助，運作上也很順利。

王國材強調，應變計畫絕非常態。交通部長林佳龍今天宣示，交通部協商大門永遠開著，不管是下午、晚上或深夜都開著，希望機師工會趕快回到談判桌。工會也是公司一員，希望機師趕快回到工作崗位。

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