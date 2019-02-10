娶老婆花不到4萬元 有吃又有拿實在有夠讚

2019-02-10 13:26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國人結婚除非是只有公證，否則若是要辦桌宴客再加上喜餅等，往往需花上數十萬元，不過桃園市有對新人結婚，辦桌宴客加給餅僅花費不到4萬元，如此不鋪張浪費的婚宴，讓人不禁大讚，更將被列進婚友社教材。

人稱「資深媒人公」、桃園市中壢區美滿服務中心主任徐乃義表示，結婚的這對新人，男方是36歲、在台北市信義區吳興街開「六朝天丼飯專賣店」的呂欣融，他與新娘康雅茹交往不到半年論及婚嫁，由於康雅茹在台北經營早餐店的父母，認為呂欣融吃苦耐勞，很快答應婚事，並且主動表明，家中3個女兒，長女結婚有宴客，次女是公證結婚，而且不收聘金，也沒有嫁妝，康雅茹當然也比照辦理。

徐乃義說，呂欣融的父母也認為公證結婚不錯，但至少要有喜餅，因此雙方決定買一個180元的喜餅共30個，呂母回娘家再以過年請親友名義，辦每桌7千元的喜宴4桌，加上公證結婚1000元，呂欣融僅花了3萬4千4百元，就將新娘娶進門。

徐乃義表示，他參加過許多婚禮，除非是部分「第二春」不請客，否則新人結婚花費至少在10萬元以上，花費不到4萬元的婚禮他還是第一次參加，並舉例曾經有對新人因為女方要面子，要求價格、數量不少的喜餅，婚後3年新郎才還清貸款，還有一對新人因為聘金問題差點結不成婚事。

對於康雅茹家長的不鋪張浪費，且男方父母也認同年輕人的思維，徐乃義說，將會把這對結婚例子列為中壢美滿服務中心教材，希望未來結婚的新人不要鋪張，並節約開支，或許會改變年輕人因擔心沒錢結婚而不敢結婚，可能還有助提升結婚率。

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