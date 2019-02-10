疲勞航班訴求卡關 交通部：國際法規也未納入值勤時間

2019-02-10 13:29

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師勞資談判沒有結果，主要癥結點在於8小時航班改3人派遣訴求，雙方對於飛航時間與飛航值勤時間定義相左。交通部政次王國材今天坦言，民航法規均以飛航時間規範，國際民航法規也未納入值勤時間；交通部員協調部分危險航班適用，但工會要求通案處理，華航人力派遣恐出問題，希望工會能夠諒解。

昨晚協商宣告暫停後，交通部今天上午緊急召開應變會議，由交通部長林佳龍主持，會後王國材出面說明，針對卡關的疲勞航班訴求，他說，長榮談判同意8小時以上3人、12小時以上按照特殊航線一條一條談；華航則願意時12小時以上均改派4人，已做了最大讓步，但8小時航班主要為區域航線，也是最主要航線，若不用疲勞程度區分，而是通案全部改派3人，華航機師派遣有問題。

王國材指出，交通部居中協調，提議6至8小時航班一條一條談，較危險航線就派遣3人，交通部同樣重視疲勞航班，但國際規定10小時內2人派遣，華航已經同意8小時，如果飛安已經確保、沒有疲勞，呼籲勞資雙方儘快回到談判桌。

針對工時計算基準爭議，王國材說，昨晚的確有人提出值勤時間不算飛航時間，且AOR規定均以飛航時間計算，國際民航法規也沒有納入值勤時間，更何況班次不同、值勤時間也不同，且差距甚大。如果按照工會一開始的訴求，8小時航班包含2.5小時值勤時間，等於飛航時間只有5.5小時，恐怕所有航班都要3人派遣，工會最後才同意，只談飛行時間，但堅持7小時以上3人沒有共識。

王國材說，昨晚到今天上午，傳簡訊給機師工會理事長李信燕，對方表示，除非答應7小時訴求，工會才願意繼續協商，他苦言相勸工會，必須先衡量華航「可不可以生出這麼多機師？」若工會也知道不可行，希望可以回歸6到8小時航班彈性討論，不要指定7小時，否則華航將有重大改變，且將面臨缺機師課題。

王國材表示，華航、長榮機型差不多，遵循規範也相同，華航已經優於長榮，但工會要求8小時再降到7小時，華航確實有困難。事實上，工會會員也清楚，希望工會趕快回來。工會訴求還有許多重要課題，交通部與華航也都準備好了。

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